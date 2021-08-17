РИАМО - 17 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту авиакатастрофы, которая произошла в Подмосковье во вторник. Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился у аэропорта Кубинка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Во вторник самолет совершал испытательный полет. Он упал в тот момент, когда заходил на посадку.

Пилоты сумели увести самолет вдаль от жилых домов. Борт упал в лесополосе. На борту находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>