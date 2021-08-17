РИАМО - 17 авг. Полицейские на севере столицы пресекли мошенничество 2 мужчин, которые собирались получить кредит на 2,5 млн рублей по фальшивому паспорту, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники использовали подложный паспорт с личными данными владельца 2-комнатной квартиры. Они планировали получить заем в размере 2,5 млн рублей под залог данной недвижимости. Владелец денежных средств, который мог выдать кредит, при проверке документов обратил внимание на нечетко пропечатанные буквы и цифры в паспорте клиента, а также на вклеенную фотографию. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию.

В результате мошенников задержали в офисе на Ленинградском шоссе после подписания фиктивного договора займа и получения ими части денежных средств. Задержанными оказались неработающие местные жители в возрасте 62 и 36 лет, один из которых был ранее судим.

Согласно результатам проведенной экспертизы, паспорт является поддельным. Возбуждено уголовное дело.