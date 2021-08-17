РИАМО - 17 авг. Подмосковные власти составили список из 100 лучших учителей Московской области в 2021 году. Соответствующий документ губернатор региона Андрей Воробьев.

Вошедшие в топ-100 педагоги стали победителями конкурса на денежное поощрение лучших учителей в Московской области в текущем году.

В число лучших вошли преподаватели из разных уголков Подмосковья, в том числе из Люберец, Дубны, Пущина, Чехова, Мытищ, Клина, Зарайска, Протвина, Электростали, Серпухова, Красногорска и других городских округов.

Подмосковные учителя будут поощрены за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. Лучших педагогов утверждала региональная конкурсная комиссия.

С полным списком учителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно высказывал слова благодарности подмосковным учителям за их ответственную работу, благодаря которой регион занимает высокие позиции в мировых рейтингах.

«Учитель – это особенное призвание, он имеет важное значение в жизни каждого человека. В Подмосковье 50 тыс. педагогов, которые ежедневно добросовестно и трудолюбиво дарят свои знания и внимание», - отмечал ранее Воробьев.