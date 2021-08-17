РИАМО - 17 авг. Проблемы с двигателем у самолета Ил-112В, который разбился во вторник в Московской области, возникли во время захода на посадку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Самолет упал во время тренировочного полета недалеко от аэродрома Кубинка. У Ил-112В в воздухе загорелся один из двигателей. По предварительным данным, весь экипаж погиб.

Как рассказал источник издания, проблемы обнаружились именно тогда, когда пилот сообщил, что идет на посадку. Собеседник также уточнил, что командир разбившегося судна выполнил план на полет.

Самолетом управлял шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов. Также за штурвалом находился летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>