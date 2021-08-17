РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 авг. Три домодедовских спортсмена заняли призовые места на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

В составе сборной России выступили спортсмены школы олимпийского резерва «Олимп» под руководством тренера Абакара Османова. По итогам Мухаммед Османов завоевал золото, Асев Аскендеров – серебро, а Максим Родионов – бронзу.

Всего на соревнованиях выступили 5 домодедовских борцов. Олег Мокробородов и Никита Бабаев не взяли медали, но достойно выступили на первенстве.

Первенство мира по спортивной борьбе проходит в Уфе с 13 по 23 августа. «Уфа-арена» собрала спортсменов из 55 стран. Соревнования проводятся по 3 дисциплинам: грэпплинг, вольная и греко-римская борьба.