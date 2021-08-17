РИАМО - 17 авг. С 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Среди опубликованных была закупка на строительство котельной в Рузском округе и на капитальный ремонт (перекладку) водопровода в Кашире.

Две закупки были от ДЕЗ Миндзрава Подмосковья: на поставку санитарных автомобилей и на оказание услуг, обеспечивающих непрерывный процесс печати, копирования и сканирования в учреждениях здравоохранения региона.

Три закупки касались дорог: капремонта подъездной дороги в Озерах, содержания автодорог регионального и муниципального значения (ГБУ МО Мосавтодор) и реконструкции улицы Чистяковой в Одинцовском округе от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на МКАД.