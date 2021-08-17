РИАМО - 17 авг. Правительство России приняло решение продлить льготную ипотеку для молодых семей до конца 2023 года, сообщает kp.ru.

Таким образом, действие данной программы не закончится через шесть месяцев. Теперь молодые семьи смогут купить собственное жилье по ставке 6% годовых. На выданный кредит семьи могут не только купить квартиру, но и построить частный дом.

Данная ипотека будет доступна для семей с двумя и более детьми. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1 трлн 700 млрд рублей», - сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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