РИАМО - 17 авг. В первые две недели августа из подмосковных лесов не могли найти дорогу домой 89 человек, они попросили о помощи спасателей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Подмосковье продолжается сезон «тихой охоты». В августе за грибами и ягодами отправились представители старшего поколения и подростки.

«Только за 2 недели августа по телефону единой службы спасения «112» поступило 68 обращений с сообщением «Заблудился в лесу». Всего же с начала года от граждан такие сообщения поступили уже 190 раз», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Сообщение фиксируется в системе единой службы спасения «112», затем поступает в региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства, и на помощь заблудившимся отправляются лесничие и поисковые отряды МЧС России и «Лиза Алерт».

Больше всего просьб о помощи пришло из Клина (13 человек), следом идет Наро-Фоминский округ (12 человек), Истра (11 человек).

«Дважды в этом месяце спасатели приходили на помощь группам подростков в возрасте 12-13 лет. Много среди потерявшихся людей пожилых. Более 10 человек – старше 70 лет, многие их них отправились в лес, не взяв с собой необходимых лекарств, без телефона или не зарядив его. Всем, кому это было необходимо, оказана первая медицинская помощь. К сожалению, уже второй день в Бородинском лесничестве поисково-спасательный отряд ведет поиск мужчины. Пока информации о том, что он найден, нет», — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.