РИАМО - 17 авг. В Подмосковье на прошлой неделе получили разрешение на ввод в эксплуатацию 15 жилых домов, введен был и 21 нежилой объект, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

В городском округе Истра ввели в эксплуатацию 3 дома на 70 квартир в жилом комплексе «Сказка» и 2 дома на 8 квартир в деревне Красный поселок. В Подольске – 4 дома на 40 квартир в ЖК «Каскад Парк 2», в Мытищах – 3 дома на 91 квартиру в поселке Нагорное.

Еще 2 дома (1317 квартир) ввели на улице 3-е почтовое отделение в Люберцах и 1 дом (448) – в ЖК «Авиатор» в Химках.

Из нежилых объектов разрешения на ввод в эксплуатацию получили 2 административных здания в деревне Захарово городского округа Истра, складской объект в поселки Мирный в Серпухове, комплекс для производства солнцезащитных систем вблизи деревни Михайловская слобода Раменского округа и реконструированное производственно-художественное здание на улице Ленина в Королеве.

Кроме того, на прошлой неделе разрешение на строительство получили 34 нежилых и 2 жилых объекта. Жилые дома возведут на Красногвардейском бульваре в Подольске.

В числе нежилых объектов - производственное здание, насосная станция и резервуар металлообрабатывающего завода в селе Сватково Сергиево-Посадского округа, а также складской корпус вместе с насосной станцией пожаротушения и КПП в Домодедове и административно-бытовой корпус в деревне Дубинино Солнечногорска.