РИАМО - 17 авг. Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в конце августа и сентябре в связи с развитием ж/д инфраструктуры на Казанском вокзале для МЦД-3 и на участке Кривандино – Черусти, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По будням с 23 по 31 августа железнодорожники приступят к укладке дополнительных стрелочных переводов на главных путях Казанского вокзала. Технологические «окна» назначены с 20:30 до 05:00. В это время поезда будут пропускать по соседним путям.

Из-за работ внесены корректировки в расписание пригородных электричек. Изменится время отправления и прибытия поездов, а также число остановок на маршруте. При этом несколько поездов выведут из графика на участке Москва – Раменское.

С 25 августа до конца сентября в отдельные дни продолжатся работы по ремонту первого главного пути на участке Кривандино – Черусти длиной 19 км. Работы будут проводиться с 07:30 до 18:30. Это отразится на расписании поездов: несколько электричек выведут из расписания на участке Куровская – Черусти. Часть поездов проследует по маршруту раньше или позже графика.

Пассажиров призвали следить за изменениями в расписании.