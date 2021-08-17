РИАМО – 17 авг. Согласно исследованию Банка ЗЕНИТ, россияне в 2021 году стали чаще брать автокредиты на машины с пробегом. Так, за шесть месяцев текущего года доля продаж кредитов на подержанные авто выросла на 11 п. п. и составила 44% в общем объеме выдач. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подержанные авто обычно берут в кредит на срок от 3 до 5 лет, а срок кредитования новых автомобилей составляет от 1 до 3 лет. Чаще всего брали автокредит на машины с пробегом люди в возрасте от 36 до 45 лет. Средний чек составил 1,2 млн рублей.

При покупке подержанных машин наибольшей популярностью пользуются автомобили корейских марок. В топ-5 марок вошли: Kia, Hyundai, Renault, Nissan, Volkswagen.

По словам начальника управления автокредитования Банка ЗЕНИТ Марии Ульяновой, рост продаж автокредитов на подержанные автомобили связан с рядом факторов: резким повышением стоимости новых автомобилей и дефицитом популярных моделей на рынке. Всплеск спроса также объясняется эффектом низкой базы, так как в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизились объемы автокредитования.

Методология исследования: исследование основано на анализе продаж автокредитов Банка ЗЕНИТ во всех регионах России. Учитывались данные с 1 января по 30 июня 2021 года.