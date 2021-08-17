РИАМО - 17 авг. Кабмин выделит более 21 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях, сообщает Федеральное агентство новостей.

О дополнительном финансировании данных выплат заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ежемесячное пособие на детей предоставляется по инициативе президента России Владимира Путина.

Дополнительные 21 млрд рублей поступят к 254 млрд рублей, которые уже выделены для субъектов РФ в 2021 году.

В России выплаты к школе уже получили родители 19,4 млн детей. Выплаты в размере 10 тыс. рублей стартовали со 2 августа.