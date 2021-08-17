РИАМО - 17 авг. Рабочие приступили к сборке и установке мебели и учебного оборудования в новой школе, расположенной на улице Чкалова в Электрогорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Здание образовательного учреждения рассчитано на 550 учеников.

Работы на объекте подходят к завершению. Сейчас настраивают пожарные и вентиляционные системы.

«В ближайшее время приступят к пусконаладке технологического оборудования для столовой и пищеблока. Одновременно с этим ведутся работы по благоустройству. Стройготовность – более 90%», – сообщает пресс-служба.

Школа площадью свыше 11 тыс. кв. м разделена на 3 блока – учебный, общешкольный и административный. В здании предусмотрены классы, лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая и современный информационно-библиотечный центр.

Территорию возле школы благоустроили. Там сделали площадки для занятий физкультурой и спортом, командных и подвижных игр, места для отдыха, а также учебно-опытную и хозяйственную зоны.