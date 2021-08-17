РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 авг. Два педагога из Королева вошли в сотню лучших учителей Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших учителей Подмосковья, которых ждет денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности. Победителями конкурса традиционно становятся педагоги, показавшие отличные результаты работы.

В число лучших вошли учителя из Королева: учитель информатики гимназии №11 с изучением иностранных языков Нафиса Хасаншина и учитель русского языка и литературы школы №5 Ольга Богачева.