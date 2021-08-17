РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 авг. В Домодедове с начала года привели в порядок 33 контейнерные площадки у многоквартирных жилых домов, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Всего по результатам проверок было выявлено 99 площадок, которые находятся в ненадлежащем состоянии. На 33 из них уже установили крыши и отремонтировали ограждения. На 21 сейчас ведутся работы.

К 1 декабря этого года все контейнерные площадки у МКД будут приведены к нормативу.