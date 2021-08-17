РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В деревне Бережки в Подольске ввели в эксплуатацию 4 проблемных дома ЖК «Каскад Парк – 2», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию домов №№20, 23, 34 и 36 в ЖК «Каскад Парк – 2».

«Теперь 40 дольщиков, которые ждали свои квартиры с 2019 года, смогут получить ключи и отпраздновать новоселье», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительство домов должно было завершиться в 2019 году, но застройщик ООО «СЗ Бережки» перенес сроки сдачи объекта на 2021 год. Министерство жилищной политики региона взяло объект на контроль и активно сопровождало застройщика на всех этапах завершения строительства объектов. Дома достроили и ввели в эксплуатацию.