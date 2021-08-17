РИАМО - 17 авг. В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 1891 пациента. С начала пандемии это число составило 342 679, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки в регионе выявили 1328 новых случаев заражения, скончались 12 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.

С начала пандемии в области выявили 408 783 случая заражения, спасти не удалось 7591 пациента.

Врачи напоминают, что главным способом борьбы с инфекцией является вакцинация. Прививки от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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