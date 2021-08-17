РИАМО - 17 авг. Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что рак поджелудочной железы на ранних стадиях не проявляет никакой симптоматики. Во время проведения УЗИ его также можно увидеть не всегда, сообщает Nation News.

По словам врача, есть лишь гипотезы, которые раскрывают причины возникновения этого недуга. Щепеляев добавил, что невозможно предположить, у какого именно человека эта болезнь возникнет.

«Провокаторами могут выступать только хронический панкреатит и алкоголь. К сожалению, это один из темных уголков онкологии. Рак поджелудочной — заболевание, которое мы не так хорошо знаем, как хотелось бы. Если, допустим, рак желудка, легких, кишечника мы более или менее понимаем (что способствует появлению, как распространяется, ранняя симптоматика и т.д.), то в случае с раком поджелудочной все сводится лишь к теориям», — отметил Щепеляев.

Для того, чтобы предупредить эту болезнь, нужно сидеть на определенной диете и отказаться от алкоголя. Также в этом вопросе важна генетика.

А еще в зоне риска находятся люди с гепатитом. Особенно это касается пациентов с гепатитом С.