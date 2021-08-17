РИАМО - 17 авг. Из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха, также городские службы поливают дороги, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник до 17:00 в городе ожидается сильная жара. Температура воздуха составит до 30-32 градусов.

«В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», — сказал Бирюков.

Из-за долгого воздействия прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее деформируется.

Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.

«При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха, сегодня она начнется в 14:00», — сказал заммэра.

Во время жары цветникам нужен особый уход. Их поливают рано утром или в вечером так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 см.

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