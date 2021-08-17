РИАМО - 17 авг. Пилоты разбившегося в Подмосковье Ил-112В уводили самолет от жилых домов, на борту находилось 3 человека, сообщает РЕН.

У самолета загорелся двигатель, в итоге он упал в лесу. Предполагается, что на борту самолета никто не выжил.

На видео падения самолета видно, что некоторое время борт пытался держать высоту, но вскоре завалился на бок и вошел в штопор, рухнув на землю.

На место крушения выехали военные спецслужбы.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>