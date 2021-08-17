РИАМО - 17 авг. Ростех создает специальную комиссию, которая проведет расследование и установит причины крушения новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В, упавшего во вторник вблизи подмосковной кубинки, сообщает РЕН ТВ.

В состав внутренней комиссии войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов.

Упавший самолет был опытным и проходил испытания. В момент аварии он как раз выполнял тренировочный полет.

На видео, снятом очевидцами, видно, что у самолета в воздухе загорелся один из двигателей. По предварительным данным, экипаж из 3 человек погиб.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>