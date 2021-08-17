РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Образовательный проект для начальной школы запустят в Инженерно-технологическом лицее Люберец с сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект «Эффективная начальная школа» предусматривает ускоренное прохождение основной образовательной программы начальной школы за 3 года вместо 4 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Готовность ребенка к ускоренному обучению проверяется психолого-педагогической диагностикой. Прием учащихся производится по достижении 7 лет, преимущество - у детей с первой группой здоровья и отсутствием логопедических нарушений. Если у ребенка в процессе возникают трудности, то после первого года обучения всегда можно вернуться к стандартной модели.

Информация по зачислению в первый класс проекта «Эффективная начальная школа» размещена на сайте ИТЛ. Телефон приемной комиссии: 8(495)988-82-34.

Проект реализуется министерством образования Московской области в 2021-2022 учебном году на базе 10 пилотных школ, показывающих высокие результаты по качеству обучения детей.