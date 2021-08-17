РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В городском округе Люберцы запланированы мероприятия по строительству дублера в 4 полосы автодороги Москва - Егорьевск, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Данный проект предусматривает устройство транспортной развязки планируемой дороги с М-5 «Урал», строительство основного хода (4 полосы), дублера (4 полосы) протяженностью 1 км в местах примыкания к улично-дорожной сети Люберец», - пояснил Ружицкий.

Глава округа подчеркнул, что дублер обеспечит новый выезд на М-5 «Урал» из Люберец, Томилина и с Егорьевского шоссе.

«Запланированные мероприятия значительно улучшат транспортную ситуацию в городском округе», - подытожил Ружицкий.