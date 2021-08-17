РИАМО - 17 авг. Момент падения военного транспортника Ил-112В вблизи подмосковной Кубинки засняли на видео. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

Судя по кадрам, перед падением у самолета загорелся двигатель. Некоторое время борт пытался держать высоту, но вскоре завалился на бок и вошел в штопор, рухнув на землю.

Предварительно, экипаж из 3 человек погиб. На место крушения выехали военные спецслужбы.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>