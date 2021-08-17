РИАМО - 17 авг. Источник сообщил о гибели экипажа Ил-112В, разбившегося в Московской области, сообщает РЕН ТВ.

Военно-транспортный самолет упал во время тренировочного полета недалеко от аэродрома Кубинка.

По предварительной информации, самолетом управляли шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>