РИАМО - 17 авг. Первое видео с места падения транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье опубликовали в соцсетях.
Предварительно, военный транспортник Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета. ОАК создаст комиссию для расследования инцидента.
Согласно кадрам, размещенным в группе «Кубинка Today» во «ВКонтакте», очевидцы засняли место падения самолета. Оттуда поднимается густой черный дым.
Судьба экипажа на данный момент неизвестна.
Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>
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