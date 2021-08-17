РИАМО - 17 авг. Первое видео с места падения транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье опубликовали в соцсетях.

Предварительно, военный транспортник Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета. ОАК создаст комиссию для расследования инцидента.

Согласно кадрам, размещенным в группе «Кубинка Today» во «ВКонтакте», очевидцы засняли место падения самолета. Оттуда поднимается густой черный дым.

Судьба экипажа на данный момент неизвестна.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>