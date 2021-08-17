Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Подмосковье.
Самолет упал в лесу на расстоянии двух километров от ВПП аэродрома Кубинка.
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Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Подмосковье.
Самолет упал в лесу на расстоянии двух километров от ВПП аэродрома Кубинка.
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