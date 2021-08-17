РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. В поликлинике на улице Воровского, 2 городского округа Мытищи готовится к открытию кабинет компьютерной томографии, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это первый и пока единственный такой кабинет в Мытищах, где сможет пройти обследование все прикрепленное к Мытищинской горбольнице население. Такие кабинеты КТ по поручению губернатора Подмосковья оборудуют в нескольких учреждениях здравоохранения Московской области.

На данный момент кабинет компьютерной томографии в Мытищах проходит лицензирование. Посетителей он сможет принять уже в ближайшее время.