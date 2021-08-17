РИАМО - 17 авг. Уличный театральный фестиваль «Вне формата. У Троицы» пройдет с 20 по 22 августа на пешеходной зоне «Дорога к храму» в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Фестиваль организует театр-студия «Театральный ковчег».

В течение 3 дней гости и жители округа смогут увидеть короткие импровизации и масштабные постановки, а также музыкальные и интерактивные спектакли на любой вкус.

Кроме того, у зрителей будет возможность в дружеской атмосфере пообщаться с артистами, сфотографироваться с ними и поучаствовать в мастер-классах.

Запуск проекта совпал с масштабным благоустройством и появлением пешеходных зон. Это сделало «Дорогу к храму» площадкой для продвижения уличного театрального искусства.