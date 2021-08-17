РИАМО - 17 авг. Стоимость квадратного метра в апарт-комплексе HighWay на юго-востоке столицы, недалеко от Третьего транспортного кольца, начинается с 5,8 млн рублей. За эту сумму можно приобрести апартаменты-студии площадью 21,7 кв. м, что по сравнению с квартирами ощутимо дешевле.

В этой локации, у метро «Волгоградский проспект», высокий спрос наблюдался еще три года назад при ценах за квадратный метр в 160 тыс. рублей. Однако он не удовлетворен и спустя три года, когда стоимость метра приблизилась к планке в 300 тыс. рублей, отмечают аналитики bnMap.pro.

«Близость к центру, удачная транспортная доступность (две радиальные магистрали, Шарикоподшипниковская улица и Волгоградский проспект, Третье транспортное кольцо, станция метро и МЦК), возможности для редевелопмента: есть как и обширные «промки», так и готовые здания под реконструкцию - окрестности станции метро «Волгоградский проспект» уже несколько лет привлекают девелоперов», - отметила председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Монолитный комплекс HighWay переменной этажности (до 23 этажей) расположен на участке 1,28 га. Общая площадь комплекса на 1974 апартамента составляет 81 тыс. кв. м.

«Лаконичный силуэт, четкие линии, контрастные сочетания оттенков — архитектурные решения HighWay подчеркивают яркий динамичный стиль апарт-комплекса. Конфигурация секций формирует безопасный внутренний двор без машин, который будет озеленен и благоустроен», - подчеркнул заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

В комплексе HighWay представлены одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты свободной планировки площадью от 20 до 60 кв. м, все с кухнями-нишами. Эркерные окна наполняют комнаты светом и открывают виды на город. Для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на ремонте, предлагаются четыре варианта чистовой отделки из высококачественных материалов.

В проекте ГК «Гранель» предусмотрен подземный паркинг и фитнес-центр с бассейном, а также офисы и торгово-развлекательная инфраструктура на первых этажах. Вход в апарт-комплекс - через лобби с уютными лаундж-зонами. К услугам гостей и жителей апартаментов - управляющая компания, которая представит широкий спектр услуг и круглосуточный сервис. Высокий уровень безопасности будет обеспечен работой консьержей и постоянным видеонаблюдением.

«При ценах до 260-270 тыс. рублей за квадратный метр спрос проекту будет обеспечен – в первую очередь инвестиционный. Этот показатель в локации неотвратимо стремится к уровню в 300 тыс. за метр, тогда быстрая прибыль дольщиков составит 25-30% уже весной 2022 года», - заключила Ирина Доброхотова.

Здесь только начинается редевелопмент, объем которого может составить десятки гектаров, а срок – на 5-7 и более лет. Как следствие, уже сейчас на разных стадиях проработки в Южнопортовом районе еще семь проектов на совокупной площади перспективных участков более 16,5 га, оценили аналитики bnMap.pro. Но высокую конкурентоспособность ГК «Гранель» обеспечит более ранний старт HighWay и его сильные преимущества по сравнению с другими проектами.