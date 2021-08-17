РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 авг. Уголовное дело возбудили на 34-летнего жителя Щелкова, поставившего на фиктивный миграционный учет 14 иностранных граждан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Щелковское» в рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ проверили квартиру в одном из домов на ул. Комсомольской. Выяснилось, что хозяин квартиры поставил иностранцев на учет, но места для временного проживания не предоставил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.