РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Депутат Мособлдумы Павел Максимович планирует помочь с организацией парковки для спецтранспорта у Подольской станции переливания крови.

Подольская станция переливания крови существует с 1972 года и является одной из крупнейших в Московской области. На днях Максимович встретился с ее коллективом. Сотрудники станции задавали вопросы и записывались на личный прием.

«Главный врач медучреждения Лариса Смазнова обратилась с просьбой об организации парковки для служебного транспорта для нужд Подольской станции переливания крови. Она отметила, что автотранспорт, забирающий кровь и ее компоненты, часто сталкивается с трудностями по парковке возле здания станции. Постараюсь сделать все возможное, чтобы разрешить данную ситуацию», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в Подмосковье до конца года реализуют дополнительную программу ремонта медицинских учреждений. Всего в программу ремонта в регионе вошли 152 объекта здравоохранения.