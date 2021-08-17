РИАМО - 17 авг. Постановление о штрафе в 166 040 рублей вынесло подмосковное УФАС в отношении ООО «Жилищник-Про» за участие в картельном сговоре, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Общество подало жалобу на решение ведомства в судебном порядке. Но суд признал решение УФАС законным. Штраф оплачен компанией в полном объеме.

Ранее антимонопольная служба на основании проверки прокуратуры Подмосковья возбудила дело в отношении ООО «Жилищник-Про» и ООО «Региональное агентство по сбору платежей и просроченных задолженностей» из-за заключения устного картельного соглашения.

Сговор привел к поддержанию цен на открытом конкурсе Фонда капремонта на заключение контракта, предусматривающего оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капремонт общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья.

Подмосковное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». В соответствии с этим материалы будут переданы для привлечения компании к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).