РИАМО - 17 авг. За прошедшие сутки в Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2467 человек, общее число вылеченных в столице достигло 1 414 796, сообщает московский оперштаб.

За сутки в Москве зарегистрировали 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также госпитализировано 692 человека, в больницах на ИВЛ находится 341 пациент.

Кроме того, за сутки умерли 56 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в Москве на текущий момент составляет 1 545 654.

В июле коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6583 случаях в Москве.

Летальность от коронавируса в Москве на 1 августа 2021 года составляет 2,93% при учете случаев, где коронавирус явился основной причиной, и 3,95%, если учесть все случаи, где вирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

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