Из-за аномальной жары и последовавших за ней дождей в этом году грибной сезон начался раньше обычного. Чтобы полакомиться дарами природы, не обязательно бродить по лесу — обозреватель РИАМО подготовил гид по ресторанам, где подают оригинальные блюда из грибов.

«Матрешка»

Концептуальное заведение в русском стиле предлагает национальные блюда в креативном авторском видении шеф-повара Влада Пискунова. Например, в меню ресторана есть винегрет не из отварных, а печеных овощей, к которому идет ассорти отборных уральских грибов: груздей, маслят, опят и белых.

Адрес: Кутузовский просп., д. 2/1 стр. 6

Телефон: +7 (495) 025-25-65

Сайт: https://matryoshka-rest.ru

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/matryoshka_moscow/

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Mushrooms

Ресторан, в котором в традиционной итальянской кухне расставили грибные акценты с помощью всем известных сыроежек, экзотических шимиджи и деликатесных трюфелей. В меню есть как постоянные позиции, так и сезонные блюда — всевозможные супы и закуски, горячее и даже варенье из черных лисичек.

Адрес: ул. Большая Якиманка, д. 22

Телефон: +7 (495) 725-25-78

Сайт: https://www.mushroomsmoscow.ru

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/mushroomsmoscow/

ЦДЛ

Ресторан Центрального дома литераторов известен тем, что аккуратно и с уважением к традиции вносит изменения в аутентичные рецептуры блюд русской кухни. Так, в сезон в меню ресторана появляются сморчки — с ними готовят зеленые щи и бефстроганов. Еще здесь подают белые грибы, запеченные в сметане, и пельмени из оленины с грибным взваром.

Адрес: ул. Поварская, д. 50/53, стр. 1

Телефон: +7 (495) 663-30-03

Сайт: http://restcdl.ru

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/restcdl/

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Pinch

Это гастрономическое необистро экспериментирует с необычными вкусами и сочетаниями ингредиентов. Например, здесь предлагают авторское мороженое из белых грибов с муссом из тимьяна и шоколадом. Белые грибы в бистро добавляют в салат с перепелкой и к фермерской куриной грудке с киноа и шпинатом.

Адрес: Большой Палашевский пер., д. 2

Телефон: +7 (495) 691-99-88

Сайт: https://pinch.moscow

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/pinch.moscow/

«Кафе Пушкинъ»

Здесь подают грибы а-ля Пулет из шампиньонов, лисичек, белых и вешенок, а еще с грибами готовят пельмени и пирожки. Шимиджи добавляют к телячьей вырезке с жареными овощами.

Адрес: Тверской бул., дом 26а

Телефон: +7 (495) 739-00-33

Сайт: https://cafe-pushkin.ru

Instagram-аккаунт: https://instagram.com/cafepushkin/

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Maritozzo

Итальянский ресторан на Патриарших прудах открывает грибной сезон специальным меню. Лисички добавили в фирменные блюда заведения: брускетту, ризотто, тартар, тальятелле и, конечно же, пиццу.

Адрес: ул. Малая Бронная, д. 24, стр. 1

Телефон: +7 (499) 399-50-90

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/maritozzo_official/

Ruski

Ресторан, расположенный в паре шагов до небес, на 85-м этаже башни «Око», предлагает гурманам авторские позиции из сезонного меню. В нем — камбала со степными сморчками и черемшой. В основном меню можно найти валаамские щи с белыми грибами и картофель конфи с вешенками.

Адрес: 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 21 стр. 2

Телефон: +7 (495) 777-71-11

Сайт: http://ruski.354group.com

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/ruski354

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«Воронеж»

Ресторан предлагает попробовать кухни различных российских провинций. В меню — около 20 видов стейков, несколько вариантов ребрышек и многое другое. Особое положение здесь занимают белые грибы — с ними готовят и сытную яичницу, и перловую кашу, и даже деликатесную оленину.

Адрес: Москва, ул. Пречистенка, д. 4

Телефон: +7 (495) 695-06-41

Сайт: https://www.voronej.com/

Instagram-аккаунт: https://instagram.com/voronezhrest/