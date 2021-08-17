Из-за аномальной жары и последовавших за ней дождей в этом году грибной сезон начался раньше обычного. Чтобы полакомиться дарами природы, не обязательно бродить по лесу — обозреватель РИАМО подготовил гид по ресторанам, где подают оригинальные блюда из грибов.
«Матрешка»
Концептуальное заведение в русском стиле предлагает национальные блюда в креативном авторском видении шеф-повара Влада Пискунова. Например, в меню ресторана есть винегрет не из отварных, а печеных овощей, к которому идет ассорти отборных уральских грибов: груздей, маслят, опят и белых.
Адрес: Кутузовский просп., д. 2/1 стр. 6
Телефон: +7 (495) 025-25-65
Сайт: https://matryoshka-rest.ru
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/matryoshka_moscow/
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Mushrooms
Ресторан, в котором в традиционной итальянской кухне расставили грибные акценты с помощью всем известных сыроежек, экзотических шимиджи и деликатесных трюфелей. В меню есть как постоянные позиции, так и сезонные блюда — всевозможные супы и закуски, горячее и даже варенье из черных лисичек.
Адрес: ул. Большая Якиманка, д. 22
Телефон: +7 (495) 725-25-78
Сайт: https://www.mushroomsmoscow.ru
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/mushroomsmoscow/
ЦДЛ
Ресторан Центрального дома литераторов известен тем, что аккуратно и с уважением к традиции вносит изменения в аутентичные рецептуры блюд русской кухни. Так, в сезон в меню ресторана появляются сморчки — с ними готовят зеленые щи и бефстроганов. Еще здесь подают белые грибы, запеченные в сметане, и пельмени из оленины с грибным взваром.
Адрес: ул. Поварская, д. 50/53, стр. 1
Телефон: +7 (495) 663-30-03
Сайт: http://restcdl.ru
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/restcdl/
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Pinch
Это гастрономическое необистро экспериментирует с необычными вкусами и сочетаниями ингредиентов. Например, здесь предлагают авторское мороженое из белых грибов с муссом из тимьяна и шоколадом. Белые грибы в бистро добавляют в салат с перепелкой и к фермерской куриной грудке с киноа и шпинатом.
Адрес: Большой Палашевский пер., д. 2
Телефон: +7 (495) 691-99-88
Сайт: https://pinch.moscow
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/pinch.moscow/
«Кафе Пушкинъ»
Здесь подают грибы а-ля Пулет из шампиньонов, лисичек, белых и вешенок, а еще с грибами готовят пельмени и пирожки. Шимиджи добавляют к телячьей вырезке с жареными овощами.
Адрес: Тверской бул., дом 26а
Телефон: +7 (495) 739-00-33
Сайт: https://cafe-pushkin.ru
Instagram-аккаунт: https://instagram.com/cafepushkin/
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Maritozzo
Итальянский ресторан на Патриарших прудах открывает грибной сезон специальным меню. Лисички добавили в фирменные блюда заведения: брускетту, ризотто, тартар, тальятелле и, конечно же, пиццу.
Адрес: ул. Малая Бронная, д. 24, стр. 1
Телефон: +7 (499) 399-50-90
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/maritozzo_official/
Ruski
Ресторан, расположенный в паре шагов до небес, на 85-м этаже башни «Око», предлагает гурманам авторские позиции из сезонного меню. В нем — камбала со степными сморчками и черемшой. В основном меню можно найти валаамские щи с белыми грибами и картофель конфи с вешенками.
Адрес: 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 21 стр. 2
Телефон: +7 (495) 777-71-11
Сайт: http://ruski.354group.com
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/ruski354
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«Воронеж»
Ресторан предлагает попробовать кухни различных российских провинций. В меню — около 20 видов стейков, несколько вариантов ребрышек и многое другое. Особое положение здесь занимают белые грибы — с ними готовят и сытную яичницу, и перловую кашу, и даже деликатесную оленину.
Адрес: Москва, ул. Пречистенка, д. 4
Телефон: +7 (495) 695-06-41
Сайт: https://www.voronej.com/
Instagram-аккаунт: https://instagram.com/voronezhrest/
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