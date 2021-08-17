РИАМО - 17 авг. В городском округе Балашиха нарушили порядок проведения электронного аукциона на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммунальной техники, сообщает пресс-служба УФАС Московской области.

В управлении рассмотрели жалобу ООО «Лизинговая компания «СТОУН-XXI» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения «Комитет по организации закупок городского округа Балашиха» при проведении электронного аукциона.

На организатора торгов пожаловались за то, что он неправомерно установил требования в аукционной документации.

Управление признало жалобу обоснованной. Учреждению выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.