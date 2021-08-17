РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. На стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы 21 августа жители смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выполнить нормативы ГТО можно по следующим видам: бег на 1, 1,5, 2, 3 км, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа на спине, метание спортивного снаряда - 500 и 700 г, метание мяча - 150 г. Начало мероприятия в 11:00.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Заявку можно отправить на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. В заявке указываются ФИО, УИН, виды испытаний, в которых планируется участие. Всем участникам мероприятия необходимо иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму.

Мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.