РИАМО - 17 авг. За минувшие сутки в столице выявили 2006 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 545 654 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Ранее в Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников предприятий и организаций. Ослабление антиковидных ограничений стало возможным из-за улучшения эпидситуации в городе.

По всей России выявили еще 20 958 новых случаев Covid-19. За этот же период зафиксировано 805 летальных исходов, также вылечились 18 407 человек.

С начала пандемии коронавируса в РФ выявлено 6 642 559 случаев заболевания. При этом зафиксировано 172 110 смертей, выздоровели после лечения 5 918 324 человека.

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