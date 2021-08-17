РИАМО - 17 авг. Распространение новых штаммов коронавируса приводит к повторному заражению уже переболевших людей. Как протекает болезнь и сколько раз можно заразиться, рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

«Если речь идет об инфицировании тем же штаммом, то в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если речь о другом штамме, бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем были предыдущие», – отметил Чурадзе в интервью радио Sputnik.

Эксперт считает, что благодаря мутациям коронавирус задержится надолго и будет сопровождать человечество как любой другой вирус. При этом один человек может заболеть им несколько раз.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до 10 раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. 2-3 раза – это мы видим достаточно часто», – пояснил Чурадзе.

Заболеваемость снизится в результате формирования популяционного иммунитета, которому способствует вакцинация.

«Я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции», – заключил Чурадзе.

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