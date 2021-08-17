РИАМО - 17 авг. Экспорт продукции АПК Московской области в Китай за 7 месяцев 2021 года составил 119 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Московская область продолжает наращивать экспорт продукции АПК в Китай. По итогам 7 месяцев текущего года экспорт продукции АПК региона в Китай составил 119 млн долларов, что на 60,9 млн долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период экспортировано 77,1 тыс. тонн продукции. Мы прибавили относительно прошлого года 7,7 тыс. тонн», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что за весь 2020 год в Китай из Подмосковья было экспортировано продукции на 127,9 млн долларов.

«В этом году предприятиями Подмосковья экспортируется в Китай в основном мясная продукция, масложировая - продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские изделия. Также порядка 100 тонн приходится на сыры, плодоовощные консервы, чай, кофе и мороженое», - отметил Сергей Воскресенский.

По словам министра, в денежном выражении основной экспортируемой группой, на долю которой приходится более 90% объемов экспорта в Китай, является также мясная продукция.

«Экспорт мясной продукции составляет порядка 112 млн долларов, рост более 100%. Московская область сегодня занимает 1 место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

Крупнейшими экспортерами мясной продукции в Китай являются подмосковные предприятия – «Черкизово» и «Мираторг».