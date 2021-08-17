РИАМО - 17 авг. Умер главный конструктор российских самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, он скончался на 60-м году жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причины его смерти на данный момент неизвестны.

Юрасов родился в 1961 году в столице. Он начал карьеру в 1981 году на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина, пройдя там путь от техника до главного конструктора.

Под его руководством создали модификации самолетов Ил-76: для Минобороны России — Ил-76МД-90, для гражданской авиации — Ил-76ТД-90ВД.

Авиаконструктор награжден орденами Почета и Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», почетной грамотой Минпромторга.