РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Власти Подольска опровергли появившуюся в соцсетях информацию о нападении мужчины на женщин в парке «Дубрава», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Никаких нападений на женщин не было. Мужчина применил травматический пистолет в целях самообороны от собаки, которая бегала по лесу без намордника и поводка. Владельцам собак рекомендуют не отпускать своих питомцев с поводка.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о нападении неизвестного мужчины на женщину, выгуливающую собаку в парке. В ряде пабликов добавляли, что это не единичный случай.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу, мужчину нашли, он применил меры самообороны при нападении на него собаки данной жительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка.