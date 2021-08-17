РИАМО - 17 авг. Около 500 тыс. тонн сырья для вторичной переработки собрали в Москве за минувшие полгода по программе раздельного сбора мусора. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в прошлом году получилось выделить более 855 тыс. тонн вторичного сырья. В 2021 году планируется достичь показателя в 1 млн тонн.

«Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна», — сказал Бирюков.

Программа по раздельному сбору мусора стартовала в столице в начале прошлого года. Свыше 22 тыс. специальных контейнерных площадок для этих целей разместили во дворах. Еще установили более 60 тыс. брендированных контейнеров. Разделенный мусор вывозят порядка 1 тыс. мусоровозов с цветовыми обозначениями.

Бирюков подчеркнул, что на первом этапе главной целью было сделать процесс сортировки отходов удобным для жителей. Для этого выбрали простую двухконтейнерную систему.

Следующим шагом по улучшению качества обращения с ТКО в городе станет введение института регионального оператора, его работа стартует 1 января 2022 года. Этот статус по итогам конкурса получил ГУП «Экотехпром».

«Срок его полномочий как регоператора составит 8 лет, территория Москвы станет единой зоной деятельности компании - во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей», - заключил Бирюков.

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