РИАМО - 17 авг. Подмосковные единороссы обсудили наказы жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят быть включенными в жизнь общества.
Важно не только для инвалидов
Обсуждение наказов модерировал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Он рассказал, что в единый центр сбора наказов поступает большое количество просьб, пожеланий и инициатив, связанных с помощью инвалидам.
«Вопросы трудоустройства, безбарьерной среды, возможность заниматься спортом, учиться – вот главные темы, которые мы видим в наказах граждан с инвалидностью для программы партии», - сказал Терентьев.
Он добавил, что решение этих вопросов важно не только для людей с инвалидностью.
«Отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья является показателем зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Когда мы создаем в школе безбарьерную среду, это не только помощь инвалидам, это еще и воспитание всех учеников, формирование у них гуманистического отношения к своим товарищам, имеющим проблемы со здоровьем», - подчеркнул Терентьев.
Непростые вопросы
Во время обмена мнениями по поступившим наказам депутат Мособлдумы, председатель Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев отметил, что поиск решения каждой проблемы требует немалой квалификации, погруженности в проблематику, знания законодательства.
Он обратил внимание еще на одну тему: нередко в школе, полностью оснащенной всеми средствами безбарьерной среды, не учится ни одного ребенка с инвалидностью.
«Это непростой вопрос, нужна более тщательная координация, может быть, составление реестров учеников с проблемами здоровья. Чтобы для всех создать условия, которые лучше всего отвечают характеру их заболевания. Технические решения для слабовидящих мало помогут детям с проблемами опорно-двигательного аппарата и наоборот. Важно собирать статистику и оказывать больше помощи тем школам, где больше инвалидов», — сказал Вшивцев.
Работа депутатов с инвалидами
Директор клуба «Равные возможности» Татьяна Карзубова обратила внимание на то, что значительную часть проблем приходится решать на местном уровне, а «возможностей муниципального бюджета далеко не всегда хватает».
Региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Диктованный предложил депутатам иметь в качестве своих помощников инвалидов.
Завершая работу круглого стола, Терентьев пообещал, что все наказы, поступившие от инвалидов, участников состоявшегося обсуждения, будут тщательно проанализированы, обобщены, изучены и учтены при составлении программы развития региона «Подмосковье – территория перемен».
На момент проведения круглого стола в единый центр сбора наказов поступило 557 141 предложение для программы «Подмосковье – территория перемен». Из них почти 29 тыс. касаются социальной сферы.
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