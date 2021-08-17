РИАМО - 17 авг. Подмосковные единороссы обсудили наказы жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят быть включенными в жизнь общества.

Важно не только для инвалидов

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Обсуждение наказов модерировал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Он рассказал, что в единый центр сбора наказов поступает большое количество просьб, пожеланий и инициатив, связанных с помощью инвалидам.

«Вопросы трудоустройства, безбарьерной среды, возможность заниматься спортом, учиться – вот главные темы, которые мы видим в наказах граждан с инвалидностью для программы партии», - сказал Терентьев.

Он добавил, что решение этих вопросов важно не только для людей с инвалидностью.

«Отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья является показателем зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Когда мы создаем в школе безбарьерную среду, это не только помощь инвалидам, это еще и воспитание всех учеников, формирование у них гуманистического отношения к своим товарищам, имеющим проблемы со здоровьем», - подчеркнул Терентьев.

Непростые вопросы

Евгений Дудин

Во время обмена мнениями по поступившим наказам депутат Мособлдумы, председатель Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев отметил, что поиск решения каждой проблемы требует немалой квалификации, погруженности в проблематику, знания законодательства.

«Часть вопросов регулирует федеральное законодательство, часть - региональное или муниципальные нормы. В этом надо разбираться, хорошо знать возможности. Например, в Московской области есть такой инструмент, как инициативное бюджетирование, с помощью которого можно решать некоторые проблемы инвалидов с большой эффективностью», - пояснил Вшивцев.

Он обратил внимание еще на одну тему: нередко в школе, полностью оснащенной всеми средствами безбарьерной среды, не учится ни одного ребенка с инвалидностью.

«Это непростой вопрос, нужна более тщательная координация, может быть, составление реестров учеников с проблемами здоровья. Чтобы для всех создать условия, которые лучше всего отвечают характеру их заболевания. Технические решения для слабовидящих мало помогут детям с проблемами опорно-двигательного аппарата и наоборот. Важно собирать статистику и оказывать больше помощи тем школам, где больше инвалидов», — сказал Вшивцев.

Работа депутатов с инвалидами

Евгений Дудин

Директор клуба «Равные возможности» Татьяна Карзубова обратила внимание на то, что значительную часть проблем приходится решать на местном уровне, а «возможностей муниципального бюджета далеко не всегда хватает».

Региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Диктованный предложил депутатам иметь в качестве своих помощников инвалидов.

«Таким образом народный избранник будет из первых рук знать о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Диктованный.

Завершая работу круглого стола, Терентьев пообещал, что все наказы, поступившие от инвалидов, участников состоявшегося обсуждения, будут тщательно проанализированы, обобщены, изучены и учтены при составлении программы развития региона «Подмосковье – территория перемен».

На момент проведения круглого стола в единый центр сбора наказов поступило 557 141 предложение для программы «Подмосковье – территория перемен». Из них почти 29 тыс. касаются социальной сферы.