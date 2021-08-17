РИАМО - 17 авг. Сотрудники предприятия «Гринфилдс Агро» собрали первый урожай клубники, ежевики и малины в теплицах на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На предприятии «Гринфилдс Агро», которое расположено на территории Наро-Фоминского городского округа, стартовал сбор первого урожая ягод. На сегодняшний день здесь собрано более 42 т ягоды, в частности, 25 т клубники, 9 т ежевики и 8 т малины», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Для выращивания ягод используются пленочные тоннельные теплицы, оснащенные системой капельного полива. Кроме того, к растениям применяется система биозащиты, это позволяет добиться соответствия ягод стандартам.

«Это новое производство с использованием передовых мировых технологий и опыта дает возможность потребителю покупать качественную сочную и ароматную ягоду разных сортов. Всего до конца текущего года «Гринфилдс Агро» планирует произвести 180 т ягодной продукции», - отметил Воскресенский.

Он добавил, что в 2022 году компания хочет построить 2-ю очередь комплекса теплиц площадью 90 га. Это даст возможность увеличить валовое производство ягод, а также привлечь инвестиции более чем на 1 млрд рублей.

А еще новые теплицы поспособствуют созданию 600 рабочих мест.

«А к 2024 году предприятие планирует освоение площади в 148 га с увеличением объема производства ягоды до 2 тыс. тонн», - заявил Воскресенский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ-2021 подписал соглашение с «Гринфилдс Агро». Оно предполагает реализацию инвестиционного проекта по промышленному производству ягод.