РИАМО - 17 авг. Во время проведения форума «Армия-2021» на Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать дополнительные электропоезда, а в дни массовых мероприятий форума откроются дополнительные каналы продажи проездных документов на Белорусском вокзале и станциях Беговая, Кубинка-1 и Голицыно, сообщает пресс-служба ЦППК.

Назначено 16 дополнительных рейсов на Белорусском направлении и 40 – на Киевском. Также 15 электропоездам продлят маршрут следования.

На Белорусском направлении 26, 27 августа будет назначено по одному дополнительному рейсу и продлены маршруты 3 поездам в каждую дату.

28 августа будет назначено 14 рейсов и продлены маршруты 9 поездов.

На Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября будут назначены 4 рейса в каждый из дней указанного периода.

Люди смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1, Селятино и далее добраться до мест проведения мероприятий на автобусах, предусмотренных организаторами.