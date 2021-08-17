РИАМО - 17 авг. Еще 7 млрд рублей в дополнение к заложенным в бюджет 3 млрд рублей выделит правительство Институту развития интернета на создание государственного контента, направленного на формирование, в том числе, духовно-нравственных ценностей, сообщает РБК.

За счет дополнительных средств планируется произвести не менее 200 интернет-проектов. Срок реализации – до 21 декабря 2021 года.

Информацию о выделении денег подтвердил гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин.

В перспективе бюджет на производство госконтента для интернет-площадок может вырасти в 1,5-2 раза.