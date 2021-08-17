РИАМО - 17 авг. Во вторник до 17:00 в столице ожидается сильная жара, температура воздуха прогреется до плюс 30-32 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Горожанам стоит быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор.

Еще нужно пить больше воды, не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Во второй половине дня среды жаркая погода в Москве и Подмосковье сменится интенсивными дождями.

Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС>>