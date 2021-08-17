РИАМО - 17 авг. Полиция Подмосковья задержала 2 жителей столицы 27 и 32 лет, подозреваемых в совершении кражи на сумму более чем 25 млн рублей. Одним из злоумышленников оказался тренер хоккейной команды, в которой занимался потерпевший, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Для осуществления кражи фигуранты дела по фиктивным документам сняли квартиру в элитном ЖК недалеко от места происшествия. После этого они 2 месяца наблюдали за потерпевшим. В период длительного отсутствия заявителя злоумышленники проникли в его жилище через окно, похитили спрятанные в сейфе деньги, а также ювелирные украшения, часы и другие ценности.

Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские в течение 2 дней установили и задержали подозреваемых в Москве. При обыске по местам их проживания обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества, предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также автомобиль, на котором они скрылись с места преступления», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Оружие передали на экспертизу.

Со слов потерпевшего, злоумышленник-тренер часто был у него в гостях и знал, где лежат деньги.

Суд отправил фигурантов дела под стражу. Расследование продолжается, устанавливается причастность мужчин к схожим преступлениям, совершенным в Подмосковье, в также выясняется наличие соучастников преступления.