РИАМО - 17 авг. Жителей и гостей столицы пригласили на концерты в рамках четвертого сезона проекта «Музыка на крыше». Живые выступления будут проходить до середины сентября на панорамной площадке у подножия монумента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 22 августа состоится концерт Jazz Time. Гости услышат композиции в стилях джаз, соул, ритм-н-блюз и других. В этот вечер выступит первая виолончель Большого театра, мультиинструменталист и композитор из Колумбии Анджело Торрес, кубинский пианист Фернандо Санчес и российский саксофонист-виртуоз Сергей Мальцев.

Также 22 августа пройдет концерт под названием Movie Night. На нем артисты исполнят саундтреки из известных отечественных и иностранных кинофильмов.

Проект «Музыка на крыше» стартовал в июне 2018 года, с тех пор на открытой сцене на ВДНХ состоялись 47 концертов.